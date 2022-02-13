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نقابة المهندسين تمنح 600 مهندس دبلومة التدريب المدمج

13 شباط / فبراير 2022 01:50

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غزة-الرأي

احتفلت نقابة المهندسين الفلسطينيين – مركز غزة أمس السبت بتخريج ما يقارب الـ 600 من المهندسين والمهندسات الحاصلين على منحة التدريب الهندسي المدمج ، بحضور عدداً من الشخصيات الاعتبارية ورؤساء البلديات ومجلس النقابة العام للدورة الحالية ومجالس الفروع الخمسة بمشاركة مئات الخريجين والخريجات، وذلك في مركز رشاد الشوا بغزة.

بدوره،اوضح أمين صندوق النقابة ورئيس اللجنة المركزية للتدريب المدمج المهندس عماد الحوراني أن النقابة خصصت 25 ألف دولار كمبلغ مبدئي لتمويل البرنامج شاكراً مجلس النقابة العام على إقرار ومتابعة هذا البرنامج واعطائه الاهتمام الكبير لا سيما سماح المجلس بإعطاء فاتورة مفتوحة لتنفيذه.

واكد الحوراني  أن المجلس الحالي سيترك للمجلس القادم اكمال المهمة  والمتمثلة في خلق فرص عمل للمهندسين وإيجاد أماكن تتسع لهم بسوق العمل.

بدوره ،رحب نقيب المهندسين المهندس ناجي سرحان  بالحضور الكريم موجهاً الشكر والامتنان لكل من بذل الجهد لإنجاح هذا البرنامج بدءاً باللجنة المركزية للبرنامج واللجان الفرعية والمدربين وخاصة المدربين الذين تطوعوا بالتدريب مساهمةً منهم، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي في إطار دور النقابة الفعال لتطوير قدرات المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل.

ودعا المهندس ناجي كافة المهندسين إلى الاستمرار في مسيرة التطوير والعطاء على طريق التحرير والبناء، والمشاركة في فرص العمل عن بعد وفرص العمل في الداخل والخارج، مؤكداً أن النقابة ستظل هي الحاضنة المهنية للمهندسين وأنها ستبقى على استعداد لتذليل الصعاب.

وتضمن الحفل عدداً من الفقرات الفنية الهادفة واختتم بتكريم اللجنة المركزية للتدريب المدمج ورؤساء اللجان الفرعية

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