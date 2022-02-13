التشريعي يعلن انطلاقة جديدة لـ "ديوان المظالم البرلماني"

غزة – الرأي:

أعلنت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني عن انطلاق مرحلة جديدة في عمل ديوان المظالم البرلماني بهدف رد الحقوق لأصحابها وفق القانون.

وأكد مستشار رئاسة المجلس لشؤون المظالم ماجد أبو مراد، في تصريح له اليوم الأحد، أن الديوان سيستقبل المواطنين من يوم الأحد وحتى الخميس في الأوقات الدوام الرسمي.

وأشار إلى أن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر سيستقل حالات المظالم في مكتبه يوم الخميس من كل أسبوع. موضحاً أن ديوان المظالم يضم مستشارين قانونيين.

ولفت إلى أن الديوان ينظر في الشكاوى والمظالم المقدمة ضد المؤسسات والهيئات الحكومية ضمن اختصاصات عمل المجلس التشريعي.

وبين "مراد" أن تقديم الشكوى سيكون بالقدوم المباشر إلى مقر المجلس التشريعي أو من خلال التقديم الالكتروني على موقع المجلس www.plc.ps