وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية .الأوقاف ومسلم كير يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء وقفية الساحة وكالة الرأي الفلسطينية مجلس الخدمات المشترك لتطوير وادي غزة يعقد اجتماع مع UNDP وكالة الرأي الفلسطينية غزة: وقفة تضامنية مع الصحفيين المفصولين من "دويتشه فيلله" وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للمخاتير تتابع سير العمل بالمحكمة الشرعية بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية إدارة سجون الاحتلال تفرض عقوبات جديدة بحق الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تدرس مطالبات المقاولين حول ارتفاع اسعار المواد الإنشائية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح وأقسام البلدية يبحثان سبل تطوير العمل وكالة الرأي الفلسطينية نقابة المهندسين تمنح 600 مهندس دبلومة التدريب المدمج وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تطلق مشروع إنشاء وقفية الوحدة بمدينة غزة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

التشريعي يعلن انطلاقة جديدة لـ "ديوان المظالم البرلماني"

13 شباط / فبراير 2022 04:00

مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة
مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة

غزة – الرأي:

أعلنت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني عن انطلاق مرحلة جديدة في عمل ديوان المظالم البرلماني بهدف رد الحقوق لأصحابها وفق القانون.

وأكد مستشار رئاسة المجلس لشؤون المظالم ماجد أبو مراد، في تصريح له اليوم الأحد، أن الديوان سيستقبل المواطنين من يوم الأحد وحتى الخميس في الأوقات الدوام الرسمي.

وأشار إلى أن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر سيستقل حالات المظالم في مكتبه يوم الخميس من كل أسبوع. موضحاً أن ديوان المظالم يضم مستشارين قانونيين.

ولفت إلى أن الديوان ينظر في الشكاوى والمظالم المقدمة ضد المؤسسات والهيئات الحكومية ضمن اختصاصات عمل المجلس التشريعي.

وبين "مراد" أن تقديم الشكوى سيكون بالقدوم المباشر إلى مقر المجلس التشريعي أو من خلال التقديم الالكتروني على موقع المجلس www.plc.ps

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟