الاحتلال يغلق "الشيخ جراح" ويعتدي على المواطنين والصحفيين

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين على أهالي حيّ الشيخ جرّاح والصحافيين بالضرب ورشّ رذاذ الفلفل عليهم، فيما فرقت الفلسطينيين من المكان عبر استهدافهم بقنابل الصوت.

وأغلقت شرطة الاحتلال مدخل حيّ الشيخ جرّاح الغربي بالسواتر الحديدية، وطردت الفلسطينيين المتواجدين في محيط منزل عائلة سالم المقدسيّة وأخلت محيط ساحة المنزل للمستوطنين ولعضو الكنسيت المتطرف، "إيتمار بن غفير".

وجدد "بن غفير" دعوته للمستوطنين بالتواجد والاحتشاد مرّة أخرى تمام الساعة 16:00 عصرًا أمام منزل عائلة سالم.

وكان "بن غفير"، قد اقتحم صباح اليوم الأحد، حيّ الشيخ الجراح، برفقة مستوطنين متطرفين آخرين، وافتتح مكتبه البرلماني في محيط منزل عائلة سالم.