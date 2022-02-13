18 حالة وفاة و3,538 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد، تسجيل 18 حالة وفاة بفيروس كورونا، وتشخيص 3,538 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 5,162 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في التقرير الوبائي حول الفيروس، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة في قطاع غزة، و4 حالات في نابلس، وحالة في الخليل، وحالة في القدس، وحالة في طولكرم.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية - 40، سلفيت - 57، طولكرم - 183، ضواحي القدس - 31، رام الله والبيرة - 287، بيت لحم - 104، نابلس - 189، الخليل - 181، جنين - 146، طوباس - 44، أريحا والأغوار - 46، قطاع غزة - 1,305، مدينة القدس - 950.

وبينت المعيطات الرسمية أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 90.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة %8.9 ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة إلى وجود 127 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 279 مريضا، بينهم 37 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.