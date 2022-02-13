القوى الوطنية والإسلامية تدعو للنفير نصرة لـ"الشيخ جراح"

فلسطين المحتلة - الرأي

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إلى النفير الوطني العام لمواجهة اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين وعضو كنيست الاحتلال "بن غفير" على حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأكدت لجنة المتابعة، أن اعتداءات الاحتلال وتهديد المقدسيين وهدم المنازل وحماية جيش الاحتلال للإرهابي "بن غفير" لن يثني شعبنا عن صموده الأسطوري في القدس وخاصة في الشيخ جراح التي أصبح نموذجاً للتحدي الفلسطيني لفاشية الاحتلال والمستوطنين.

وطالبت القوى الوطنية والإسلامية، العالم بتحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان الممنهج ضد أبناء شعبنا في القدس.

واعتبرت أن العدوان على الشيخ جراح وكافة أحياء القدس هو عدوان على كل الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

وأعاد المتطرف "بن غفير"، افتتاح مكتبه في الشيخ جراح صباح اليوم، في خطوة استفزازية أدت إلى تصاعد حدة المواجهة في الحي منذ ساعات.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة المتابعة عن إسنادها لكفاح الأسرى الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال في كافة السجون عبر فعاليات متواصلة لدعم مطالبهم ومواجهة سياسات التنكيل بهم من قوات الاحتلال وإدارة السجون.

ودعت القوى الى أوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات دعم الأسرى في مختلف المحافظات لإيصال رسالة إلى الاحتلال أن الأسرى ليسوا وحدهم وأن جماهير شعبنا إلى جانبهم في كفاحهم المشروع من أجل حياة كريمة حتى التحرر من قيود الاحتلال وسجونه الإجرامية.