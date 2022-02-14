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شهيد و20 إصابة بمواجهات مع الاحتلال في السيلة الحارثية

14 شباط / فبراير 2022 08:14

الشهيد أبو صلاح
الشهيد أبو صلاح

جنين - الرأي

 استشهد مواطن وأصيب 20 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الفتى محمد أكرم أبو صلاح (17 عامًا) من بلدة اليامون متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس.
وذكر مدير الإسعاف في جنين محمود السعدي، أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الدخول إلى البلدة لإسعاف ونقل المصابين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مساء أمس، بلدة السيلة الحارثية وأغلقت كافة المداخل والطرق المؤدية إليها.

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