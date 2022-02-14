الرشق: جرائم الاحتلال ومستوطنيه لن تمر مرور الكرام

الدوحة – الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين لن تمر مرور الكرام.

وأكد الرشق في تصريح صحفي، أن هدم البيوت جريمة ضد الإنسانية، لن تجلب للاحتلال الأمن، بل ستزيد غضب شعبنا وإصراره على الصمود والمقاومة.

وبعث بالتحية للأبطال والشباب الثائرين الذين يتصدون بكل بسالة لجرائم الاحتلال في القدس وحي الشيخ جراح والضفة وجنين وسيلة الحارثية.

ونوه الرشق إلى أن تصعيد المقاومة بكل أشكالها هو أبلغ رد على جرائم العدو ومستوطنيه.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بإدانة جرائم الاحتلال، والضغط لوقف العدوان.