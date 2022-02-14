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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة

14 شباط / فبراير 2022 08:31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل - الرأي

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 7 مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشاب محمد انس محمود سلهب التميمي (24 عاما)، ومن بلدة تفوح الشاب طارق عبد الكريم ارزيقات (34 عاما)، ومن بلدة حلحول الفتى لؤي محمد بدر ابو صايمه (17 عاما)، ومن بلدة دورا الأسير المحرر رأفت طالب أبو سباع (24 عاما) عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، واقتادتهم الى مراكز الاعتقال.

وقالت المصادر، إن قوة من جيش الاحتلال داهمت بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، واعتقلت الشاب صقر تلحمي ريان، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته، فيما تم اعتقال الشاب قسام عبد الله الديك، من بلدة كفر الديك غرب المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد عبد القادر صور من مخيم بلاطة شرق نابلس.

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