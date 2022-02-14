أكبر لسان في العالم: يعادل حجم شاحنة كبيرة والصور ستفاجئك

هل سمعت قبل ذلك عن أكبر لسان في العالم وكم يصل حجمه وطوله؟ في تقرير صدر مؤخراً بأحد المجلات المتخصصة تم الكشف عن تفاصيل أكبر لسان في العالم يمتلكه الحوت الأزرق.

أكبر لسان في العالم

ووفقاً لمجلة coolantarctica يمتلك الحوت الأزرق على أكبر لسان في العالم، بالإضافة إلى عدد من المراكز المتقدمة في عالم الطبيعة، كأكبر مخلوق عاش منذ الأزل، بالإضافة لامتلاكه أكبر قلب في العالم.

ويستهلك الحوت الأزرق البالغ ما نسبته 3 إلى 4% من وزن جسمه على شكل وجبة الكريل يوميا، أي إنه بالنسبة للحوت الأزرق الذي يبلغ وزنه 150 طنا، فإن هذا يعني 6 أطنان من الغذاء يوميا تتكون من نحو 6 ملايين سمكة كريل.

معلومات عن الحوت الأزرق

ويحتاج الحوت الأزرق لنظام جيد يدعم قدرته على صيد هذا العدد الكبير من الأسماك في يوم واحد، لذلك يمتلك فما على شكل مصيدة عملاقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

ويمتلك الحوت الأزرق الطيات الطولية أسفل الفم تصل إلى صرة البطن تسمح للحلق بالتمدد بشكل كبير لنحو 6 أضعاف الحجم العادي لاحتواء كميات كبيرة جدا من الأسماك مع المياه المالحة.

يمتلك الحوت الأزرق أكبر لسان في العالم، والذي قد يصل وزنه من 3 إلى 6 أطنان تقريبا، وهو ما يعادل حملة شاحنة كبيرة، الأمر الذي يساعده في إحكام مصيدته العملاقة لتوفير طعام لجسم يبلغ وزنه ما بين 100 إلى 120 وقد يصل إلى 200 طن.

لكن بالرغم من ضخامة حجم هذا الحيوان الثدي البحري الغير العادي فإنه يستطيع أن ينطلق في البحر بسرعة 35 كيلومتراً في الساعة، كما يقفز فوق الماء ويسبح على ظهره ويغطس في الماء إلى أعماق بعيدة.

ما هو الحوت الأزرق

وقد كان صيادو الحيتان يسمونه في الأزمنة الماضية باسم الحوت غير الحقيقي والسبب في ذلك أنه خلافاً للحوت الأسود يغطس إلى القاع إذا حدث أن أبتلع صنارة صيد الحيتان، أمّا اليوم فإن الصيادين يمنعون حدوث ذلك عن طريق حقنه بالهواء وبذلك يطفو حتى يأتي دوره فيقطع يا لها من نهاية حزينة مؤسفة لهذا العملاق .

يخفق قلب الحوت الأزرق مرة واحدة في الدقيقة وكل الحيتان ما عدا حوت العنبر لا تستطيع ابتلاع الإنسان لأنه بالرغم من ضخامة أفواهها فإن بلعوم الواحد منها ضيق جداً.

يكون لون الحوت الأزرق العملاق تحت الماء أزرقًا، ولكن على السطح يتحول إلى اللون الأزرق المائل إلى اللون الرمادي.