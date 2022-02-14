4 وفيات و1776 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 4 حالات وفاة 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 4647 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1115 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 235246 إصابة بينها 35590 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 197823 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1833.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 215 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 117.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 608201.