وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون المرضى بـ "مجدو" يقاطعون الدواء وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 5 إصابات في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ45 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تفتتح أسبوع القيم بمدرسة التفاح الأساسية للبنات وكالة الرأي الفلسطينية أسمن قطة في العالم: لماذا تواجه مالكتها اتهامات بالقسوة على الحيوان؟ وكالة الرأي الفلسطينية صاحبة الـ 96 عاماً تحلم بأن تصبح طبيبة وكالة الرأي الفلسطينية أكبر لسان في العالم: يعادل حجم شاحنة كبيرة والصور ستفاجئك وكالة الرأي الفلسطينية هدف فابينيو يكفي ليفربول للفوز على بيرنلي وملاحقة سيتي وكالة الرأي الفلسطينية دانيلو يهدي يوفنتوس نقطة ثمينة بهدف قاتل أمام أتلانتا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

4 وفيات و1776 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

14 شباط / فبراير 2022 09:34

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 4 حالات وفاة 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 4647 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1115 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 235246 إصابة بينها 35590 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 197823 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1833.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 215 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 117.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 608201.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟