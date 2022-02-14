ناصر الدين: ما يفعله الاحتلال بالقدس لعب بالنار

رام الله - الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" هارون ناصر الدين، أن قيادة الحركة أرسلت رسائل للوسطاء عن آخر الأوضاع في القدس والشيخ جراح، وأبلغتهم أن ما يفعله الاحتلال هو لعب بالنار.

وقال ناصر الدين في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن ما تجرعه الاحتلال في معركة سيف القدس يمكن أن يتكرر مضاعفًا إن بقيت هذه الاعتداءات مستمرة، مبينًا أن وضع المستوطنين خيمة في الشيخ جراح واقتحام أرض عائلة سالم هو فتيل لاندلاع مواجهات لن تقف إلا باستعادة حقوقنا.

وفي رسالة للاحتلال أضاف: "لا تلعبوا بالنار، لأن صبر الشعب الفلسطيني له حدود، وإنّ تصاعد الأحداث ينذر بسيف قدس ثانٍ، وشعبنا له صولة وجولة، وحقوقنا ستعود”.

وبعث ناصر الدين بالتحية إلى أهلنا في القدس المحتلة، وخاصة في حي الشيخ جراح على ما يقومون به من مواجهة لغطرسة المستوطنين المتطرفين.

وشدد على أن أهلنا في القدس سيدافعون عن المسجد الأقصى والمدينة وأحيائها، وسيكونون الدرع الحامي لها دوماً كما كانوا.