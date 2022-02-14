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الأسرى يضربون عن الطعام ليوم واحد رفضًا لعقوبات الاحتلال

14 شباط / فبراير 2022 11:33

رام الله - الرأي:

 قرر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، الشروع اليوم الإثنين بإضراب مفتوح عن الطعام وليوم واحد، وسيشارك في الإضراب معظم الأسرى، وذلك رفضًا لاستمرار إدارة سجون الاحتلال بإجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحقّهم والذي كان أخرها حرمان من زيارة الأهل و"الكنتين" للشهر كامل ، ومحاولتها مؤخرًا بإجراء تغيير واسع على نظام "الفورة".

وقال نادي الأسير، إنّ هذه الخطوة هي جزء من البرنامج النضاليّ الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية، مؤخرًا، والذي ارتكز بشكلٍ أساس على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، وبمشاركة كافة الفصائل.

يُشار إلى أن حالة من التّوتّر الشّديد تسود السّجون لليوم التاسع على التوالي، بعد إقدام إدارة السّجون على تقليص المدّة التي يقضيها الأسرى في "الفورة"، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة، وذلك في أعقاب عملية "نفق الحرّية"، حيث تراجعت إدارة السّجون عن الاتفاق المتمثّل بوقف إجراءاتها التّنكيلية والتّضييق بحقّ الأسرى، وصعّدت من سياسة التّضييق عليهم.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسرى يغلقون الأقسام، ويمتنعون عن الخروج للفحص الأمني اليومي وللساحات لليوم التاسع على التوالي، مضيفاً أنّ إدارة سجون الاحتلال عزّزت من وجود وحدات قمع السّجون.

ومن الجدير ذكره أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني، يناير 2022 بلغ نحو 4500 أسير/ة، بينهم (34) أسيرة، ونحو (180) طفل.

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