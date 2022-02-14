وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تناقش تنفيذ الدراسات الدولية والوطنية في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تتابع اجراءات مواجهة تداعيات الموجة الرابعة من جائحة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء بالبيرة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة البيئة تطلق مشروع مدارس مستدامة بيئياً في مدارس شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى شهيد جنين وتتوعد الاحتلال بتصعيد المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية دائرة المخاتير بالحكم المحلي تعزز الثقافة الوطنية مع أهالي بلدة هربيا وكالة الرأي الفلسطينية العدل: لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصديقات تعقد اجتماعها الأول وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تبحث التعاون المشترك مع "غزي دستك" وكالة الرأي الفلسطينية معلمة تُنفّذ مبادرة "المكتبة المتنقلة" لتثقيف الطلبة وكالة الرأي الفلسطينية لحظة تنفيذ الأسير المبحوح عملية الطعن بسجن "نفحة"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء بالبيرة

14 شباط / فبراير 2022 12:08

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

البيرة - الرأي

 هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، منزلا قيد الإنشاء في حي سطح مرحبا بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن المنزل مكون من طابقين، وتبلغ مساحة كل طابق 200 متر مربع، ويعود للمواطنين ثائر فليفل، وسالم جويلس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟