الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء بالبيرة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، منزلا قيد الإنشاء في حي سطح مرحبا بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر محلية، إن المنزل مكون من طابقين، وتبلغ مساحة كل طابق 200 متر مربع، ويعود للمواطنين ثائر فليفل، وسالم جويلس.
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14 شباط / فبراير 2022 12:08
البيرة - الرأي
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، منزلا قيد الإنشاء في حي سطح مرحبا بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر محلية، إن المنزل مكون من طابقين، وتبلغ مساحة كل طابق 200 متر مربع، ويعود للمواطنين ثائر فليفل، وسالم جويلس.
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