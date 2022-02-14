الصحة تتابع اجراءات مواجهة تداعيات الموجة الرابعة من جائحة "كورونا"

غزة- الرأي

تابعت لجنة متابعة أزمة كوفيد 19 خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش جملة من الاجراءات والقرارات لمواجهة تداعيات الموجة الرابعة من الجائحة.

وتخلل اللقاء الاسبوعي الاطلاع على تقارير العمل الميدانية والاطلاع على تطورات الحالة الوبائية وفق المؤشرات , والجهود المبذولة في اطار توسيع دائرة تلقي التطعيم المجتمعي .



كما وناقش الاجتماع سبل تعزيز السعة السريرية للحالات التي تتطلب رعاية صحية خاصة في أقسام العناية المركزة , وبروتوكولات التعامل مع الزيادة المتوقعة في حالات الدخول للمستشفيات , كما واكدت اللجنة على قرار منع الزيارات في المستشفيات والاكتفاء بمرافق واحد عند الضرورة , اضافة الى وقف العمليات الجراحية المجدولة في المستشفيات والابقاء على العمليات الطارئة وعمليات انقاذ الحياة .



ودعت اللجنة المواطنين الكرام الى ضرورة التوجه الى الى مراكز الرعاية الاولية لتلقي التطعيم واستكمال الجرعات المعززة للوقاية من خطر الاصابة .