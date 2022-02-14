بحرية الاحتلال تعتقل 7 صيادين قبالة بحر غزة

غزة - الرأي

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الإثنين، 7 صيادين قبالة شاطئ بحر السودانية بمدينة غزة.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش لـ "الرأي"، إن بحرية الاحتلال قامت بسحب "لنش جر" تعود ملكيته للصياد جهاد رجب الهسي، واعتقلت 7 صيادين كانوا على متنه.

وأضاف عياش، أن الصيادين المعتقلين هم: أحمد رجب الهسي، محمد عبد المنعم الهسي، محمد رجب الهسي، نور الدين رجب الهسي، محمد نهاد الهسي، نهاد رجب الهسي، ومحمود جهاد أبو عودة.

ويتعرض صيادو غزة يومياً لانتهاكات ومضايقات شتّى من قبل بحرية الاحتلال، وتفرض عليهم أساليب التضييق والإذلال، وتمنعهم من الصيد لتحصيل قوت أطفالهم.