غزة: وقفة إسناد للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

غزة - الرأي:

شارك العشرات من المواطنين وأهالي الأسرى اليوم الاثنين، في وقفة إسناد مع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونُظمت الوقفة قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، وذلك ضمن برنامج الحملة الوطنية والدولية لإنقاذ الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، بدعوة من لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الوطنية الأسيرة والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى.

ورفع المشاركون في الوقفة صوراً للأسرى خلف القضبان، خصوصاً الأسرى المرضى وكبار السن، مرددين هتافات تساند الأسرى وتطالب بإطلاق سراحهم وإنقاذ حياتهم، جراء عمليات التعذيب الممنهج التي تمارسها مصلحة السجون بحقهم.

وألقيت خلال الوقفة كلمة عدة أكدت أهمية مساندة الأسرى في معركتهم النضالية ضد الاحتلال، والالتفاف حولهم وتوحيد الطاقات للتضامن معهم والافراج عنهم.