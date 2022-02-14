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الاحتلال يمنع الشيخ رائد صلاح من السفر

14 شباط / فبراير 2022 02:19

الشيخ رائد صلاح
الشيخ رائد صلاح

القدس المحتلة - الرأي:

منع الاحتلال الإسرائيلي رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا، الشيخ رائد صلاح، من السفر إلى خارج البلاد لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لستة أشهر.

وأصدرت ما تسمى بوزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييلت شاكيد، أمرا تمنع بموجبه الشيخ صلاح من السفر، مدعية أن ذلك بسبب خشية استغلال سفره إلى خارج البلاد لإجراءا لقاءات مع "منظمات إرهابية" ودعم مصالح الحركة الإسلامية.

وحدّدت مدة منع السفر لغاية يوم 13 آذار/ مارس 2022، وأُمهل الشيخ صلاح 14 يوما لتقديم اعتراض على منعه من السفر، مع الإشارة إلى أن المدة قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر.

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