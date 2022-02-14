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النرويج تتبرع بـ124,5 مليون دولار للأونروا

14 شباط / فبراير 2022 03:45

وكالات-الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، عن اتفاقية مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ستتبرع بموجبها النرويج بمبلغ 1,1 مليار كرونة نرويجية (ما يقارب 124,5 مليون دولار) على مدار أربع سنوات لدعم خدمات الوكالة الأساسية والإنسانية.

وأكدت "الأونروا" في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على هذا التبرع خلال اجتماع مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، أثناء قيامه بأول مهمة رسمية له في أوسلو.

وذكر البيان، أنه بموجب هذا الدعم متعدد السنوات، والذي يعد الأول من نوعه مع النرويج، سيتم تخصيص 700 مليون كرونة نرويجية لتمكين استمرار المساعدة الحيوية للاجئي فلسطين –التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية- بينما سيتم استخدام 400 مليون كرونة نرويجية لتقديم المساعدة الطارئة للسنوات الأربع المقبلة، وستستهدف المساعدة الإنسانية النرويجية حماية الطفل ومبادرات مكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

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