جمعيات استيطانية تحرض لاقتحام كبير للأقصى في رمضان

فلسطين المحتلة - الرأي

تعمل الجمعيات الاستيطانية اليهودية على تعبئة عناصرها وحشدهم لتنفيذ هجمة كبرى على المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المقبل، الذي يتزامن مع شهر نيسان بالتقويم العبري ويتخلله خمس مناسبات لليهود.

ويستغل المستوطنون الاحتفال بما يسمى (السبت العظيم، ويوم الهجرة، ويوم الفصح) الذي يستمر لسبعة أيام، ويوم (صيام البكر، ويوم هشوا)، لتنفيذ مخططاتهم في المسجد الأقصى.

ومع بداية شهر رمضان المقبل سيحاول المستوطنون اقتحام الأقصى، وتدنيسه بشكل مكثف. ويعدّ ما يسمى السبت العظيم، الخطوة الأولى للمستوطنين تجاه الأقصى، حيث يتعاملون معه على أنه اختبار ليقظة المسلمين ورد فعلهم على اقتحام المسجد.

وحسب المخططات اليهودية فإن الهجمة الثانية المتوقعة على المسجد الأقصى في رمضان ستكون في ما يسمى يوم الهجرة العالية، الذي يوافق 11/4/2022، ويعد وقود هجرة اليهود إلى فلسطين ويستغله الاحتلال لشحن المستوطنين من أجل اقتحام الأقصى