وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير المريض ناصر أبو حميد لمستشفى "برزلاي" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينظم مسير كشفي وكالة الرأي الفلسطينية اطلاع طالبات مدرسة فاروق الفرا على خدمات بلدية خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية جمعيات استيطانية تحرض لاقتحام كبير للأقصى في رمضان وكالة الرأي الفلسطينية جماهير غفيرة تشيِّع جثمان الشهيد أبو صلاح في جنين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُناقش المشروع التجريبي لنظام تقليل النفايات وكالة الرأي الفلسطينية النرويج تتبرع بـ124,5 مليون دولار للأونروا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاباً ويهدم "بركساً" تجارياً شمال القدس وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد الفتى أبو صلاح في اليامون غرب جنين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

لوجود ماء على الرئتين

نقل الأسير المريض ناصر أبو حميد لمستشفى "برزلاي"

14 شباط / فبراير 2022 07:22

مستشفى برزلاي
مستشفى برزلاي

الداخل المحتل-الرأي:

أكدت عائلة الأسير ناصر أبوحميد أنه تم نقل ابنها الأسير مستشفى "برزلاي" وذلك لوجود ماء على الرئتين.

وقال ناجي أبو حميد، شقيق الأسير، "لقد جرى نقل شقيقه إلى قسم الباطني بمستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، لوجود ماء على الرئتين ويجري تفريغها وسيبقى عدة أيام فيها".

وذكر أبو حميد، أن المحامي زار شقيقه لمدة نصف ساعة في قسم الباطني بمستشفى "برزلاي"، حيث تم نقله من سجن عيادة الرملة إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وخضع الأسير المريض أبو حميد في 19 تشرين الأول من العام الماضي، لعملية جراحية في مستشفى "برزلاي" لاستئصال ورم سرطاني في الرئتين، حيث يعيش ظروفًا صحية صعبة، إلى جانب معاناته من عنصرية الاحتلال وإهماله الدائم والمتزايد الهادف لإنهاء حياته، والرافض للإفراج عنه.

ويشار إلى أن الأسير أبو حميد من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم عليه بالسجن 5 مؤبدات و50 عامًا، وهو من بين 5 أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات.

وتعرّض منزل أبناء أبو حميد للهدم مرات عدة على أيدي قوات الاحتلال كان آخرها خلال عام 2019، وحُرمت والدتهم من زيارتهم، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟