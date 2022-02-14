وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير المريض ناصر أبو حميد لمستشفى "برزلاي" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينظم مسير كشفي وكالة الرأي الفلسطينية اطلاع طالبات مدرسة فاروق الفرا على خدمات بلدية خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية جمعيات استيطانية تحرض لاقتحام كبير للأقصى في رمضان وكالة الرأي الفلسطينية جماهير غفيرة تشيِّع جثمان الشهيد أبو صلاح في جنين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُناقش المشروع التجريبي لنظام تقليل النفايات وكالة الرأي الفلسطينية النرويج تتبرع بـ124,5 مليون دولار للأونروا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاباً ويهدم "بركساً" تجارياً شمال القدس وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد الفتى أبو صلاح في اليامون غرب جنين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إصابة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة باعتداء للمستوطنين في برقة

14 شباط / فبراير 2022 07:24

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب، مساء الاثنين، مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ بجروح، إثر تعرضه للاعتداء من مستوطنين في بلدة برقة شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا المواطنيْن يوسف حجة، وسمير أحمد سيف أثناء تواجدهما في منطقة باب الواد بقرية برقة، واعتدوا بالضرب على سيف الذي يعاني من إعاقة حركية.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر الجريح سيف إلى المستشفى للعلاج.

يشار إلى أن المستوطنين الذين يتواجدون في مستوطنة "حومش" المخلاة صعدوا في الآونة الأخيرة اعتداءاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم في قرى برقة وبزاريا وسبسطية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟