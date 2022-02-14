إصابة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة باعتداء للمستوطنين في برقة

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب، مساء الاثنين، مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ بجروح، إثر تعرضه للاعتداء من مستوطنين في بلدة برقة شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا المواطنيْن يوسف حجة، وسمير أحمد سيف أثناء تواجدهما في منطقة باب الواد بقرية برقة، واعتدوا بالضرب على سيف الذي يعاني من إعاقة حركية.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر الجريح سيف إلى المستشفى للعلاج.

يشار إلى أن المستوطنين الذين يتواجدون في مستوطنة "حومش" المخلاة صعدوا في الآونة الأخيرة اعتداءاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم في قرى برقة وبزاريا وسبسطية.