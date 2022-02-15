الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة بينهم قيادي بحماس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، سبعة عشر مواطنا من مدن الضفة المحتلة بينهم قيادي في حركة حماس.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال داهمت مدينة جنين، واعتقلت القيادي في حركة حماس عبد الجبار جرار؛ علما أنه أفرج عنه قبل ثلاثة أشهر فقط، كما تم اعتقال الشابين أمجد جرار وجهاد جرادات من حي المراح في المدينة.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت القوات الشاب محمد مشايخ من مخيم عسكر في مدينة نابلس، والشابين الشقيقين مسلم ومحسن نصر عبد الله من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، والشاب سعيد اشتيوي من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وفي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ناجي القطري من مخيم الأمعري والشاب عبد الله سامي شبانة من بلدة سنجل شمالا، فيما تم اعتقال الشابين المحررين عبد الله تيسير عاروري وعادل محمد خصيب من بلدة عارورة شمالا.

وفي جنوب الضفة، اعتقل القوات الشابين محمد رأفت ديرية وصقر محمد طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، والشقيقين يامن وتامر حسام أبو عيشة إضافة إلى الفتى محمد نضال أبو عيشة من الخليل، فيما تم اعتقال الشاب زيد عليان من بلدة عناتا شرق القدس والذي اعتقل الجنود شقيقه أسامة قبل يومين.