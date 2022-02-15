وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح تُنهي خلافاتٍ مالية بـقيمة "110" آلاف شيقل وكالة الرأي الفلسطينية 14 وفاة و1640 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية "واكمن" يعود من جديد ومطلى بالذهب وكالة الرأي الفلسطينية طريقة حماية ملفات PDF الخاصة بك بكلمة مرور وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تحذر بعض مستخدمى ويندوز 11 وكالة الرأي الفلسطينية فوائد رائعة للزعتر يوميًا أبرزها وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": إصابة خطيرة بـ 4 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية للحوامل.. احذرى التهاب اللثة يسبب الولادة المبكرة وكالة الرأي الفلسطينية 4 أخطاء يجب تجنبها من أجل صحة أسنان طفلك وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يتصدر قائمة أكثر الأندية تتويجا بدوري أبطال أوروبا
أخبار » الأخبار الفلسطينية

هنية والبرغوثي يبحثان بالدوحة سبل تعزيز الوحدة الوطنية

15 شباط / فبراير 2022 08:35

الدوحة – الرأي:

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، مساء أمس الإثنين، أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، والوفد المرافق له، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وسبل تعزيز الوحدة الوطنية، وآفاق التعاون من أجل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وفق برنامج نضالي موحّد، يجمع الكل الفلسطيني.

وبحث وفد الحركة، الذي ضمّ أعضاء من المكتب السياسي، مع الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، والوفد المرافق له، أهمية توحيد الجهود والتنسيق لمواجهة مخطّطات الاحتلال، التي تستهدف الأرض والشعب الفلسطيني، مؤكّدين ضرورة مواصلة جهود التنسيق والتعاون من أجل توحيد الصف الفلسطيني.

ووجّه الطرفان التحيَّة للأسرى وهم يخوضون معركتهم ضد إدارة السّجون، وإلى جماهير شعبنا الفلسطيني، التي تتصدّى كلّ يوم، بكلّ بسالة لعدوان الاحتلال وإجرامه، في القدس والمسجد الأقصى، وكلّ مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

MwLFz kOxwp
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟