يمكن أن يؤدي سوء نظافة الفم وتناول نظام غذائي غني بالسكر والمواد الغذائية التي تلتصق بالأسنان لفترة طويلة إلى إلحاق الضرر بصحة أسنان طفلك، بصرف النظر عن اختيار الطعام المناسب مثل الخضار والفواكه والذي يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين لطفلك.

من المهم أيضًا تثقيفهم حول ممارسات طب الأسنان الصحيحة منذ سن مبكرة، في هذا التقرير نقدم 4 أخطاء يجب تجنبها من أجل صحة أسنان طفلك، بحسب موقع "health".

يلعب الوالدان دورًا مهمًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالعناية بصحة فم الطفل من المهم جدًا أن تبدأ مبكرًا وأن تستمر حتى سنوات المراهقة- بطريقة تعتمد على العمر.

من المؤسف أن يرتكب الكثير من الآباء الكثير من الأخطاء عندما يتعلق الأمر بتربية الأطفال بأسنان خالية من التسوس.

فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الآباء أثناء الاهتمام بصحة فم أطفالهم وكيفية إصلاحها.

4 أخطاء يجب تجنبها من أجل صحة أسنان طفلك..

1. عدم الالتفات إلى كيفية تنظيف الأسنان بالفرشاة بطريقة صحيحة

أحد الأخطاء الشائعة التي نرتكبها جميعًا هو السماح للأطفال باستخدام الفرشاة بأنفسهم منذ سن مبكرة دون مراقبتهم، بينما نريد أن نجعلهم مستقلين، يجب أن يتم تثقيفهم أولاً حول كيفية تنظيف أسنانهم بالفرشاة بشكل صحيح وحول أفضل ممارسات نظافة الأسنان.

يجب على الآباء الاستمرار في تنظيف أسنان الطفل بالفرشاة حتى يكبر بما يكفي لتحمل المسؤولية بنفسه، حيث لا يمتلك الأطفال القدرة على التحكم أو الاهتمام بالتفاصيل اللازمة لتنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح حتى سن السادسة أو السابعة.

ابدأ مبكرًا في المراقبة والتدريب وتوقع نظافة الفم الجيدة في المنزل لا تكتفِ بإرسال الطفل للقيام بذلك بنفسه وتعتقد أنه يحدث تفقد النتائج وكن جزءًا من العملية بحسب عمر الطفل.

2. إعطاء الطفل طعامًا قد يلتصق بأسنانه

يبدأ تسوس الأسنان بالحدوث عندما تبدأ طبقة البلاك، وهي طبقة رقيقة من البلاك تتكون من جزيئات الطعام والبكتيريا، في التراكم في الفم.

يستخدم البلاك الأطعمة والمشروبات التي نتناولها لإنتاج الأحماض التي تتآكل في المينا، مما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس.

يجب على الشخص أن يراعي عدم إعطاء الأطفال طعامًا يحتوي على نسبة عالية من السكر أو يلتصق بأسنانهم.

3. عدم تصحيح عادة الطفل في مص الإبهام

إنها عادة طبيعية وصحية في سن مبكرة، لكنها يمكن أن تسبب بعض المشاكل الشائعة لدى الأطفال حاجة فطرية للامتصاص والتي غالبًا ما يشبعونها من خلال استخدام اللهاية أو مص أيديهم أو أصابعهم ولكن من المؤكد أنها تخلق مشاكل عندما تكتمل أسنان الأطفال اللبنية يمكن أن يؤدي الضغط الذي تمارسه هذه العادة على أسنانهم الأمامية إلى دفعهم بعيدًا عن المحاذاة، مما يتسبب في بروزها وزيادة خطر إصابة الطفل بإعاقة مفرطة في الكلام لذا يحتاج الآباء إلى تعليمهم التخلي عن عادتهم بطريقة مناسبة.

4. عدم الالتفات إلى عادة دفع اللسان

يظهر دفع اللسان عندما يضغط اللسان إلى الأمام على الأسنان الأمامية وهي عادة خاطئة يقوم بها كثير من الأطفال، وتسبب أسنان غير طبيعية تسمى العضة المفتوحة كسلوك مكتسب ، لا يمكن تصحيح دفع اللسان إلا من خلال تعليم الطفل نمط بلع جديد لا يتضمن استخدام اللسان.