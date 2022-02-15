طريقة حماية ملفات PDF الخاصة بك بكلمة مرور



إذا كنت تمتلك جهاز كمبيوتر، فمن المحتمل أنك قمت بحفظ شهادات / ملفات PDF المهمة على الجهاز، لكن في بعض الأحيان قد تحتاج لتأمين هذه الملفات برقم سري حتى لا يتمكن أي شخص من فتحها إلا بموافقتك.



ولدى Adobe أداة مدفوعة يمكن أن تساعدك على حماية ملفات PDF الخاصة بك بكلمة مرور، حيث أن الأداة تسمى Adobe Acrobat، وباستخدامه ، يمكنك تشفير أي ملف PDF بخطوات بسيطة.



وإذا كنت ترغب في حماية ملفات PDF الخاصة بك بكلمة مرور مجانًا ، فهناك حل بديل يعمل، الشرط الأساسي الوحيد هو أن ملف PDF يجب أن يتم تصديره من مستند Word حتى يعمل الامر، ويمكنك استخدام أي أداة OCR عبر الإنترنت لتحويل ملف PDF إلى ملف Word أولاً، بمجرد القيام بذلك ، اتبع الخطوات المذكورة أدناه:



1. افتح مستند MS Word على جهاز الكمبيوتر / الكمبيوتر المحمول

2. انقر فوق ملف واختر "حفظ باسم"/ حدد المكان الذي تريد حفظ الملف فيه.

3. الآن ، اختر PDF (* .pdf) من القائمة المنسدلة حفظ بنوع

4. هنا ، انقر فوق الزر "خيارات"

5. سيؤدي هذا إلى فتح علامة تبويب صغيرة. انقر فوق "خيار تشفير المستند بكلمة مرور" ثم انقر فوق "موافق"

6. أدخل كلمة المرور وأعد إدخالها للملف وانقر على موافق

يتم الآن حماية الملف بكلمة المرور ولا يمكن فتحه إلا بعد إدخال كلمة المرور الصحيحة.

