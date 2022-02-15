14 وفاة و1640 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 14 حالة وفاة و1640 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 4675 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1185 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 236886 إصابة بينها 36031 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 199008 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1847.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 205 حالات، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 116.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 612190.