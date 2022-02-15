الإحصاء: 47% معدل البطالة بغزة و16% بالضفة

رام الله - الرأي:

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة للعام 2021 الماضي.

وقال الجهاز المركزي، إن معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) في عام 2021 بلغ حوالي 26٪، من جهة أخرى بلغ إجمالي نقص الاستخدام للعمالة 34٪، وذلك وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية المنقحة.

وأضاف التفاوت لا يزال كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ هذا المعدل 47٪ في قطاع غزة مقارنة بـ 16٪ في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للإناث 43% مقابل 22٪ للذكور في فلسطين.

فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 15 سنة فأكثر 372 ألف شخص في عام 2021، بواقع 230 ألف شخص في قطاع غزة و142 ألف شخص في الضفة الغربية.

وأشار الجهاز إلى أن إجمالي الاستخدام الناقص للعمالة بلغ 524 ألف شخص، حيث يتضمن هذا العدد 73 ألف من الباحثين عن عمل المحبطين و26 ألف في العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.

وأوضح أن محافظة بيت لحم سجلت أعلى معدل بطالة في الضفة الغربية بلغ 25% تلاها محافظتي جنين والخليل 19% لكل منهما في حين سجلت محافظة القدس أدني معدل بطالة (4%)، بالمقابل سجلت محافظة دير البلح أعلى معدل بطالة في قطاع غزة حيث بلغ 53% تلاها محافظة خانيونس 51% في حين سجلت محافظة شمال غزة ادنى معدل بطالة بواقع 38%.

وبين الجهاز، أن معدل البطالة بين الشباب (19-29) سنة الخريجين من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى بلغ 53% (ويشكلون ما نسبتهم 27% من اجمالي المتعطلين عن العمل)، أما على مستوى الجنس فقد بلغ 66% للإناث مقابل 39% بين الذكور، أما على مستوى المنطقة فقد بلغ معدل البطالة للشباب الخريحين في الضفة الغربية 36% مقابل 74% في قطاع غزة.

وذكر أن حوالي 7 من كل 10 ذكور مشاركون في القوى العاملة مقابل حوالي 2 من كل 10 إناث، وبلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 17% مقابل 69% للذكور.

كما لا يزال التفاوت كبيراً في نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ هذا المعدل 39٪ في قطاع غزة مقارنة بـ 46٪ في الضفة الغربية

بينما بلغ إجمالي الداخلين لسوق العمل في العام 2021 حوالي 117 ألف شخص؛ منهم 51 ألف شخص في الضفة الغربية و66 ألف شخص في قطاع غزة.

وأوضح الجهاز، أن عدد العاملين في السوق المحلي ارتفع من 830 ألف عامل في العام 2020 الى 889 ألف عامل في العام 2021، اذ ارتفع العدد في الضفة الغربية بنسبة 4%، كما ارتفع العدد في قطاع غزة بنسبة 15% لنفس الفترة.

ويعتبر قطاع الخدمات والفروع الأخرى (يشمل التعليم والصحة) الأكثر استيعاباً للعاملين في السوق المحلي حيث بلغت نسبة العاملين فيه أكثر من ثلث العاملين في الضفة الغربية مقابل أكثر من النصف في قطاع غزة.

وبلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية 43.5 ساعة أسبوعيا مقابل 36.5 ساعة في قطاع غزة، كما بلغ معدل ايام العمل الشهرية 23.0 يوم عمل في الضفة الغربية مقابل 22.3 بوم عمل في قطاع غزة.