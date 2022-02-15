الزكاة بالأوقاف تختتم دورة "إعداد وكتابة المشاريع"

غزة- الرأي

اختتمت لجنة التدريب والتأهيل الوظيفي بالإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية دورة " إعداد المشاريع " والتي عُقدت بواقع (12) ساعة تدريبية على مدار ثلاثة أسابيع، بإشراف ومتابعة دائرة التخطيط والتقييم المؤسسي بالوزارة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم أن إدارته تسعى دوماً إلى تطوير قدرات العاملين في لجان الزكاة التابعة لها من خلال صقل مهاراتهم والارتقاء بها، منوهاً بأن إدارته تعكف على تنفيذ المزيد من الدورات التدريبية وفق الخطة التي أعدتها الإدارة للعام الجديد.

وتناولت الدورة التي حاضر فيها مدير صندوق الزكاة م. جهاد حلس كيفية إعداد المشاريع الاغاثية وآلية كتابتها وصولاً للتقارير النهائية للمشروع.