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ضابط إسرائيلي كبير: فشل عملية خان يونس جرح نازف لا يتوقف

15 شباط / فبراير 2022 10:30

القدس المحتلة - الرأي

وصف ضابط كبير في شعبة الاستخبارات بجيش الاحتلال العملية الفاشلة للوحدة الخاصة شرقي خان يونس في نوفمبر/ تشرين ثاني 2018، والتي قتل فيها نائب قائد الوحدة الخاصة بـ"الجرح النازف الذي يخجل الجيش في الحديث عنه حتى اليوم".

ونقل موقع "والا" العبري عن الضابط قوله، إن العملية شكلت صدمة لشعبة الاستخبارات على وجه الخصوص ووحدة عملياتها "سيرت متكال"، وكذلك صدمة للجيش ككل.

وأضاف الضابط الكبير الذي تابع تفاصيل تلك العملية والتحقيق في إخفاقاتها أن ما جرى عبارة عن "جرح لا زال ينزف حتى اليوم ليس فقط لوحدة العمليات الخاصة التابعة للجيش بل للجيش ككل".

وتحدث الضابط عن التحقيقات التي "أثبتت فشل الوحدة الخاصة في أساليب عملها والتي اعتمدت على الارتجال والتباهي والانفصال عن الواقع"، لافتًا إلى أن إخفاقات تلك العملية كشفت عن "جرح مفتوح ونقطة ضعف كبيرة للجيش".

وقال: "ليس صدفة أن يفعل الجيش كل ما بوسعه حتى لا يتم الحديث عن الفشل في خان يونس مرة أخرى، حيث كنت أتوقع الحديث عن ذلك حتى لا يتكرر في وحدات أخرى".

وأنهى الضابط حديثه بالإشارة إلى أن حدث خان يونس شكل "هزة أرضية" داخل الجيش سواءً للعناصر أو الضباط العاملين في الوحدة الخاصة التابعة لشعبة الاستخبارات "أمان"، حيث تم تكليف قائد أركان الجيش "أفيف كوخافي" بمهمة ترميم قدرات هذا التشكيل الخاص.   

وكانت العملية الإسرائيلية السرية في مدينة خانيونس قد فشلت على إثر اكتشاف كتائب القسام للقوة، الأمر الذي انعكس سلباً على صناع القرار في الكيان، على إثرها تمت الإطاحة بقائد قسم العمليات الخاصة بالاستخبارات، وسبقه استقالة وزير الحرب آنذاك أفيغدور ليبرمان، واستقالة قائد وحدة هيئة الأركان الخاصة "سييرت متكال".

ورغم الآثار السلبية للعملية على جيش الاحتلال، إلا أن الرقابة العسكرية فرضت حظراً على نشر أي تفاصيل حول العملية، في الوقت الذي أكدت فيه كتائب القسام أن العملية شكلت صفعة قوية للقيادة السياسية والعسكرية في الكيان.

واشتبك مقاتلو كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء الأحد 11 نوفمبر 2018 مع قوة صهيونية خاصة شرقي خانيونس، ما أدّى لمقتل قائدها "ميني" وإصابة آخرين بحسب اعتراف جيش العدو، قبل أن تهبط طائرةٌ مروحيةٌ عسكرية قرب السياج الزائل وتقوم بانتزاع القوة الهاربة وخسائرها الفادحة تحت الغطاء الناري المكثف.

وارتقى خلال عملية الاشتباك القائد القسامي نور بركة والمجاهد محمد القرا بينما أصيب اثنان آخران، وجراء القصف المكثف استشهد أثناء المطاردة ثلاثة من المجاهدين، وهم الشهداء: محمود مصبح وعلاء الدين فسيفس، ومصطفى أبو عودة.

وأكدت كتائب القسام على أن ما تحصلت عليه من معلومات وأحراز ومعطيات مختلفة في عملية حدّ السيف يمثل كنزاً استخبارياً حقيقياً، وضربة غير مسبوقة لاستخبارات العدو وقوات نخبته الخاصة والسرية.

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