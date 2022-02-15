فصائل المقاومة تحذّر الاحتلال من مواصلة مخططاته بالضفة والقدس

غزة - الرأي

حذّرت فصائل المقاومة في غزة، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة مخططاته ومشاريعه الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.

وقالت الفصائل خلال مؤتمر صحفي حول آخر المستجدات السياسية: "لن نتوانى عن حماية وجود شعبنا، ونؤكد أن سيف القدس ما زال مشرعًا ومعركتنا لم ولن تنتهي إلا بزوال العدوان عن الأرض الفلسطينية مقدساتها".

وعبر عن فخرها واعتزازها بأبناء شعبنا ومقاومته في كافة أنحاء القدس والضفة والداخل الفلسطيني، الذين يلقنون الاحتلال ومستوطنيه الدروس تلو الدروس.

ودعت الفصائل، أبناء أجهزة أمن السلطة إلى الانحياز التام إلى شعبهم في مقاومة الاحتلال.

وأكدت أنه لن تسمح للاحتلال ومصلحة سجونه بالاستفراد بالأسرى مهما كانت التضحيات.

كما طالبت فصائل المقاومة، الشعوب العربية إلى رفض والتصدي لمشاريع التطبيع مع الاحتلال.

وشدد على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل كامل، ورفع العقوبات من قبل السلطة الفلسطينية، وصرف مستحقات منتفعي الشؤون الاجتماعية فورا.