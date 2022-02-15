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24 وفاة و3648 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

15 شباط / فبراير 2022 01:44

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الثلاثاء، تسجيل 24 وفاة و3648 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4073 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في قطاع غزة، و4 حالات في الخليل، وحالتين في جنين، وحالة في رام الله والبيرة، وحالة في القدس، وحالة في سلفيت، وحالة في قلقيلية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 164، قلقيلية 70، جنين 153، بيت لحم 80، طوباس 36، رام الله والبيرة 204، الخليل 178، سلفيت 45، ضواحي القدس 27، نابلس 151، أريحا والأغوار 11، قطاع غزة 1640، مدينة القدس 880".

ولفتت إلى وجود 127 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 252 مريضا، بينهم 43 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 90.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.6% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 142، قلقيلية 60، جنين 154، بيت لحم 88، طوباس 45، رام الله والبيرة 415، الخليل 363، سلفيت 65، ضواحي القدس 82، نابلس 464، أريحا والأغوار 60، قطاع غزة 1185، مدينة القدس 950".

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