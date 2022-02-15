الاحتلال يرفض طلبًا أوكرانيًا لتزويدها بالقُبة الحديدية

وكالات-الرأي:

زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الاحتلال رفض طلبًا أوكرانيًا بتزويدها بمنظومة "القُبة الحديدية"، المضادة للصواريخ، خشية على علاقاتها مع روسيا.



وذكرت الصحيفة، أن الاحتلال رفض الطلب، الذي تقدمت به أوكرانيا بداية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم إلى الاحتلال بشكل مباشر، "حتى لا تخاطر بخوض مواجهة مع روسيا".



وأضافت: "مثل هذه المعدات كان من الممكن أن تضع إسرائيل في حالة أزمة شديدة تجاه موسكو".



وكانت قناة كان العبرية، قد نقلت عن وزير الخارجية "الإسرائيلية" يائير لابيد قوله الأحد الماضي، إن أوكرانيا طلبت مساعدة عسكرية من إسرائيل وإنها تنظر في هذا الطلب، دون مزيد من التفاصيل.



وحشدت موسكو مؤخرًا أكثر من 100 ألف جندي قرب أوكرانيا، ما أثار مخاوف دول غربية من أن الكرملين قد يخطط لهجوم عسكري ضد جارته السوفيتية السابقة.



كما حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها من هجوم وشيك، وهددوا روسيا بـ"عواقب وخيمة"، ونفت روسيا استعدادها للغزو، واتهمت الدول الغربية بتقويض أمنها من خلال توسع الناتو نحو حدودها.