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الذهب يقفز لأعلى مستوى في 8 أشهر

15 شباط / فبراير 2022 05:50

ذهب
ذهب

وكالات-الرأي:


قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، الثلاثاء، وسط عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر وإقبالهم على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا، مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب بخصوص أوكرانيا، حسب وكالة أنباء "رويترز".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1877.96 دولار للأوقية الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 11 من يونيو (حزيران) بلغ 1879.48 دولار.

كما ارتفع الذهب 0.6 في المئة بالعقود الأميركية الآجلة إلى 1880.20 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 23.79 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.1 في المئة إلى 1026.86 دولار. وتراجع البلاديوم 0.4 في المئة إلى 2349.82 دولار.
 

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