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"حماية" يدعو "دويتشه فيله" للتراجع عن فصل الصحفية "سالم"

15 شباط / فبراير 2022 06:04

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

خاطب مركز حماية لحقوق الإنسان، مدير شبكة "دويتشه فيله" الألمانية بشأن قرار فصل الصحفية الفلسطينية مرام سالم بتهمة "معاداة السامية" على خليفة كتاباتها في مواقع التواصل الاجتماعي

وأعرب المركز في بيان له اليوم الثلاثاء، عن أسفه الكبير إزاء هذا القرار الذي ينطوي على تمييز عنصري ويمثل انتهاكاً جسيماً للحق في حرية الرأي والتعبير

وأوضح المركز في رسالته، التي أرسل نسخةً عنها إلى الاتحاد الدولي للصحفيين، أن قرار فصل الصحفية الفلسطينية سالم ينتهك المواثيق الدولية التي أكدت على حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي، ومنعت التمييز على هذا الأساس.

وأشار مخالفة قرار الفصل للدستور الألماني الذي أكد على سيادة القانون الدولي وتقديم قواعده المتعارف عليها على القوانين الاتحادية

وطالب المركز، شبكة "دويتشه فيله"، بإعلاء القيم التي نصّت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية وأقرتها القوانين الاتحادية الألمانية التي لا يمكن أن تتقاطع مع التوجهات العنصري المبنية على أسس التمييز بين الناس.

وداعا الشبكة إلى مراجعة قراراها الخاص بفصل الصحفية الفلسطينية سالم

ووجه المركز نداءً إلى الاتحاد الدولي للصحفيين بتوفير الحماية التي أقرّتها القوانين والشرائع الدولية والإنسانية للصحافيين، ودعم حقهم المشروع في التعبير عن آرائهم بكل حرية

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