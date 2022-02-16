الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 16 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال داهمت مدينة جنين، واعتقلت الشابين: زهير الأحمد ومحمد حسين الفارس، كما اعتقلت الشاب نظام العمور من بلدة رمانة غربا ومحمد علي أبو الرب ويوسف أحمد كميل ورفيق أحمد كميل من بلدة قباطية جنوبا، ومروان شريم من بلدة جبع المجاورة.

وأضاف المكتب، أن القوات اعتقلت الأسير المحرر أدهم أبو زيتون وأيوب حمايل، وعبد الرحمن كنعان، وعبد الله كنعان ويزيد ناصر من نابلس بعد مداهمة منازلهم.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسامة فضل ربعي والمسن ربحي أحمد ربعي من قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل، والشاب يوسف الطيط من بلدة بيت أمر شمال الخليل، والشاب محمد موسى مصطفى من بلدة العيسوية شرق القدس.