وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تمكين أو تعطيل وضع الطائرة على نظام Windows 10 وكالة الرأي الفلسطينية اختراق علمي مع اكتشاف مفتاح أساسي حول أصل الحياة! وكالة الرأي الفلسطينية تأجيل محاكمة الأسير محمد الحلبي للمرة 168 وكالة الرأي الفلسطينية سمكة من خلايا قلب الإنسان تسبح بفضل "نبضات القلب" وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 4 أسرى بكورونا في "رامون" وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 47 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء معتدلة نهاراً وباردة ليلاً وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تنظم لقاءً تفاعلياً مع السائقين بالنصيرات
أخبار » الأسرة و المجتمع

ما هو مرض كرونز وما طرق العلاج والأعراض؟

16 شباط / فبراير 2022 08:44

مرض-الكرونز
مرض-الكرونز

الإصابة بالإسهال وفقدان الوزن غير المبرر والشهية، والإصابة بالإنيميا، جميعها مؤشرات على إصابتك بمرض كرونز ، وخلال سلسلة س وج التي قدمها موقع" اليوم السابع"  سنتعرف على كل ما يخص هذا المرض، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما هو مرض كرونز؟

هذا المرض يصيب الجهاز الهضمي في الجسم، ويكون ناتجا عن التعرض للإصابة بالتهاب مناعي أي تكوين جهاز المناعة أجسام مضادة في الجهاز الهضمي.

ما هي أعراض الإصابة بمرض كرونز؟

- الإسهال.

- دم في البراز.

- عدم قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص الطعام.

- فقدان الشهية .

-فقدان الوزن غير المبرر.

-الشعور بالتعب.

-ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- فقر الدم أي الإصابة بالأنيميا.

- تقرحات في الفم.

ما هو علاج  مرض كرونز؟

يتم تحديد العلاج حسب حالة المرض، فإذا كان الالتهاب بسيطا يكون العلاج  عقاقير  تساهم في تهدئة المرض، ويتم تحديد وقت العلاج حسب رأى الطبيب.

أما في حالة أن الالتهاب الناتج عن الإصابة بكرونز شديدة ، يكون العلاج بالحقن التي تساهم بشكل كبير فى تقيد الإصابة والحد من انتشاره في الجهاز الهضمي.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟