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أخبار » الأسرة و المجتمع

امنع الملح.. نصائح مهمة للتخلص من الوزن الزائد

16 شباط / فبراير 2022 09:04

امنع الملح.. نصائح مهمة للتخلص من الوزن الزائد
امنع الملح.. نصائح مهمة للتخلص من الوزن الزائد

السعي للتخلص والقضاء على الوزن الزائد هدف يسعى إليه الكثيرون، ويكون السبب الأساسي في التعرض للسمنة هو اتباع عادات يومية خاطئة، سواء عدم الحركة، أو تناول أطعمة غير صحية، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم 4 طرق لفقدان الوزن، وذلك وفقا لموقع " إكسبريس ".

نصح التقرير الأشخاص الراغبين في التخلص من الوزن الزائد بضرورة اتباع هذه النصائح، ومنها:

-أكثر من تناول الأطعمة النباتية الكاملة:
 

هذه الأطعمة تشمل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات منخفضة  السعرات الحرارية ، فهي تساعد بشكل كبير في شعورك بالشبع لفترات طويلة.

- تخلص من السعرات الحرارية السائلة:
 

كالمشروبات الغازية والعصائر عالية السعرات الحرارية والسكريات، فهي قليلة الألياف والقيم الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ويمكنك تناول العصائر الطبيعية.

-امنع الملح:
 

قلل أو توقف عن تناول الملح لمساعدتك على إنقاص الوزن.

- تجنب تناول الوجبات السريعة :
 

فهي عالية السعرات الحرارية، ولا تحتوي علي القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وزيادة الوزن، ولذا ابتعد عن تناولها للتخلص من السمنة.

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