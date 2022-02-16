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جبارين: أي مساس بالأسرى سيؤدي إلى انتفاضة

16 شباط / فبراير 2022 09:17

جبارين
جبارين

غزة - الرأي

أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة "حماس" زاهر جبارين، أن أي مساس بالأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال سيؤدي إلى انتفاضة. 

وقال جبارين في تصريح نشره موقع الحركة عبر الانترنت، إن شعبنا يقف موحدا خلف قضية الأسرى، ولن يكل من تقديم التضحيات لتحرير الأسرى والمسرى، موضحا أنه ينتفض بكل أدوات النضال والجهاد من أجل أسراه.

وشدد على أن ملف الأسرى لن يغلق إلا بتحريرهم جميعا، مبينا أن الاحتلال يماطل في صفقة تبادل الأسرى منذ 7 سنوات.

وحذر جبارين الاحتلال من تجاوز الحدود في الشيخ جراح أو تجاه الأسرى، وإن نهايته ستكون قريبة.

ونبّه أن المقاومة لديها من الإرادة والقوة والإصرار ما يؤكد الانتصار الحتمي على المحتل.

ولفت جبارين إلى أن معركة "سيف القدس" حطمت نظريات الاحتلال، مبينا أنها كانت محاكاة لمعركة التحرير التي قد تكون قريبة.

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