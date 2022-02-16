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التدريب المهني بوزارة العمل يفتتح دورة مدرب سياقة

16 شباط / فبراير 2022 09:27

التدريب المهني بوزارة العمل يفتتح دورة مدرب سياقة
التدريب المهني بوزارة العمل يفتتح دورة مدرب سياقة

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة للتدريب المهني، في وزارة العمل، دورة مدرب سياقة، بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات.


وحضر اللقاء الافتتاحي م. هانى مطر نائب مدير عام المعاهد والمدارس بوزارة النقل والمواصلات، وم. محمد أبو شعبان مدير دائرة المعاهد، وأ. عبد الله كلاب مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني بوزارة العمل.


بدوره رحب أ. كلاب بوفد وزارة النقل والمواصلات، مؤكداً على أهمية دورة مدرب سياقة لما لها من فوائد كبيرة على الطالب في حياته العملية والمعيشية.


وأوضح أ. كلاب أن الدورة تهدف إلى تخريج مدربين سياقة بكفاءة عالية لخدمة قطاع تعليم السياقة، والحصول على أعلى جودة ممكنة في سياقة المركبات، من خلال مدربين ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال.


و تعتبر هذه الدورة من الدورات النوعية التي يتم عقدها كل خمس أعوام، حسب حاجة قطاع مدارس السياقة، ومن المقرر أن تستمر لمدة 6 أشهر، يتخللها محاضرات نظرية وتطبيق ميداني
 

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