الاقتصاد والأشغال تبحثان ضبط جودة المواد الإنشائية

غزة - الرأي

بحثت وزارتا الاقتصاد والاشغال العامة والإسكان في غزة، سبل التعاون المشترك فيما بينهما من أجل ضبط جودة المواد الإنشائية.

وضم الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد وكيلها عبد الفتاح الزريعي، ووكيل وزارة الأشغال ناجي سرحان، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عماد الحوراني، ومدير عام وحدة الشؤن القانونية يعقوب الغندور، ومدير عام وحدة ضبط الجودة صلاح الحتو.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالمواد الإنشائية وأهمية خضوعها لشروط المواصفات والمقاييس.

واتفق الجانبان على بلورة اتفاق تعاون مشترك بخصوص ضبط جودة المواد الانشائية بقطاع غزة لما له من أثر إيجابي على واقع هذا القطاع والذي سيساهم في تحقيق المصلحة العامة للجميع، وتوفير الحماية للمستهلك وقطاع الانشاءات.