"العمل" تبحث التنسيق مع "غرفة غزة" بشأن تصاريح العمال

غزة - الرأي

بحثت وزارة العمل التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة فيما يتعلق بملف تصاريح العمال المسجلين عبر رابط الوزارة الذي أعلن عنه في نوفمبر المنصرم.

وكان في استقبال وفد الغرفة التجارية القائم بأعمال وكيل الوزارة محمد طبيل، محمد أبو عسكر مدير عام الوزارة، وإبراهيم شحيبر ممثلاً عن الإدارة العامة للتشغيل، وضم الوفد كلاً من: رشاد حمادة نائب رئيس مجلس الإدارة، وماهر الطباع القائم بأعمال مدير الغرفة التجارية، ووائل العاوور رئيس اللجنة الاقتصادية، ولفيف من موظفي الغرفة.

وأكد طبيل على أهمية التنسيق مع الغرفة التجارية فيما يتعلق بملف تصاريح العمال الراغبين في العمل داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة عام 1948م، مع التأكيد على أن تسجيلهم عبر الرابط الالكتروني الذي أطلقته الوزارة سابقاً جاء مطابقاً للقانون، ووفق شروط ومعايير أُعلنت في حينها.

وأشار إلى وجود لجنة مشتركة وتنسيق كامل وتوافق وطني بين جميع الجهات ذات العلاقة باستصدار تصاريح العمال.

من جهته، أوضح العاوور أن الغرفة التجارية تحرص على التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة من خلال إيجاد آلية عمل مشتركة مع وزارة العمل لاستصدار تلك التصاريح.

وأكد الوفد استعدادهم للتعاون الكامل مع الوزارة في كافة القضايا التي تساهم في التخفيف من معاناة المواطنين في القطاع، وتخدم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، داعياً إلى استثمار كافة الفرص التي توفر فرص عمل أمنة للعمال في قطاع غزة.