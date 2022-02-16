قادة المستوطنات في القدس يطالبون بإخلاء "الخان الأحمر"

القدس المحتلة- الرأي

طالب قادة المستوطنات فيما يسمى "غلاف القدس"، رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، لدعم خطة إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، فإن المستوى السياسي في "إسرائيل" قلق من مسألة إخلاء الخان الأحمر في ظل أن الأنظار تتجه حاليًا للأحداث في الشيخ جراح.

وبينت الصحيفة، أن قادة المستوطنات بالقرب من القرية البدوية، بعثوا برسالة لبينيت طالبوه بتنفيذ "القانون" من إخلاء القرية التي اعتبروها أنها تأتي في محور مركزي واستراتيجي يؤدي إلى "عاصمة إسرائيل" في إشارة للقدس.

وتحاول حكومة الاحتلال الترويج لخيار إخلاء القرية إلى أراضٍ مجاورة وهو الأمر الذي يرفضه السكان، فيما ستنظر المحكمة العليا في جلستها الأخيرة بقرار الحكومة حول خطة الإخلاء التي كانت أقرتها مسبقًا.