وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد والأشغال تبحثان ضبط جودة المواد الإنشائية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة تفتتح متنزه البلدية الـ (17) وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يشيد بنجاح اتحاد كرة القدم والمنظومة الرياضية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنظم وقفة تضامنية مع الأسير البطل محمد الحلبي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشرع بالتقييم الأولي للمتقدمين لجائزة "المعلم الفلسطيني المبدع" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تستقبل وفداً من منظمة التعاون البلجيكي وكالة الرأي الفلسطينية "مبـــاحث المرور" تضبط "ثلاث" دراجات نارية مسروقة وكالة الرأي الفلسطينية هزة أرضية تضرب شمال فلسطين المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية التدريب المهني بوزارة العمل يفتتح دورة مدرب سياقة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تناقش تنفيذ حملة مجابهة الإدمان على الإنترنت
أخبار » الأخبار العبرية

قادة المستوطنات في القدس يطالبون بإخلاء "الخان الأحمر"

16 شباط / فبراير 2022 10:08

القدس المحتلة- الرأي

طالب قادة المستوطنات فيما يسمى "غلاف القدس"، رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، لدعم خطة إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، فإن المستوى السياسي في "إسرائيل" قلق من مسألة إخلاء الخان الأحمر في ظل أن الأنظار تتجه حاليًا للأحداث في الشيخ جراح.

وبينت الصحيفة، أن قادة المستوطنات بالقرب من القرية البدوية، بعثوا برسالة لبينيت طالبوه بتنفيذ "القانون" من إخلاء القرية التي اعتبروها أنها تأتي في محور مركزي واستراتيجي يؤدي إلى "عاصمة إسرائيل" في إشارة للقدس.

وتحاول حكومة الاحتلال الترويج لخيار إخلاء القرية إلى أراضٍ مجاورة وهو الأمر الذي يرفضه السكان، فيما ستنظر المحكمة العليا في جلستها الأخيرة بقرار الحكومة حول خطة الإخلاء التي كانت أقرتها مسبقًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟