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غزة: 7 وفيات و1260 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

16 شباط / فبراير 2022 10:54

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 7 حالة وفاة و1260 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3969 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 3000 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 238146 إصابة بينها 34284 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 202008 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1854.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 204 حالات، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 113.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 615206.

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