جمعية "العاد" تستولي على أرض لمقدسيين في سوان

القدس المحتلة- الرأي

استولت جمعية "العاد" الاستيطانية، وبإيعاز من بلدية الاحتلال في القدس، على أرض تعود ملكيتها لفلسطينيين في سلوان، وحولتها إلى مزرعة استيطانية، ضمن فعاليات ما يسمى "الحديقة الوطنية" التي أقيمت في المنطقة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، إن الجمعية الاستيطانية تشرف على إدارة وتشغيل مزرعة استيطانية تعليمية زراعية في القدس المحتلة، حيث تقام المزرعة على مساحة أرض بمقلية خاصة للمقدسيين، إذ تقوم "العاد" بهذا النشاط الاستيطاني بموافقة بلدية الاحتلال في القدس.

وذكرت الصحيفة أنه في العام 2020، تم التوقيع على اتفاقية بين جمعية "العاد" الاستيطانية وسلطة الطبيعة والمتنزهات، وذلك من أجل تطوير منطقة الوادي في سلوان، حيث تقام هناك "حديقة وطنية".

وبموجب الاتفاقية منحت "العاد" صلاحيات واسعة للعمل والنشاط في منطقة الوادي وتخوم الحديقة الوطنية، حيث تعهدت الجمعية الاستيطانية إقامة مصاطب، ومسارات، وزراعة نباتات، وإنشاء مزرعة استيطانية، وذلك كمشروع "تعليمي تجريبي"، وفقا للصحيفة.

وفي أعقاب الاتفاقية، شرعت الجمعية الاستيطانية العمل في الأراضي من خلال عمال ومتطوعين، وهي الأراضي بملكية خاصة والمسجل جزء منها على اسم ما يسمى " الوصي على أملاك الغائبين"، حيث حولت هذه الأراضي لمشروع الحديقة التوراتية والمزرعة الاستيطانية التي يتم دخولها مقابل دفع رسوم.

ونقلت الصحيفة عن شادي سمرين، وهو من سكان سلوان وتتملك عائلته قطعة أرض في تلك المنطقة، قوله " لدينا أوراق ثبوتية بملكيتنا للأرض، قبل شهر اندلعت مواجهة بيننا وشرطة الاحتلال بعد أن اقتحمت سلطة الطبيعة سياج أرضنا ووضعت معدات في بستان الزيتون الخاص بنا".

وعبر سمرين عن مخاوفه من أن تكون هذه مقدمة لمصادرة الأرض وإحاطتها بسياج ومنعهم من الدخول إليها، وسط مخاوف أخرى من سكان المنطقة من سيطرة جمعية العاد الاستيطانية بشكل كامل على الأراضي الخاصة بالمقدسيين في المنطقة.