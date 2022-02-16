وثيقة إسرائيلية تحذر من تفجر الأوضاع مطلع شهر رمضان

القدس المحتلة - الرأي:

حذرت وثيقة أمنية إسرائيلية، بعث بها قائد فرقة الضفة الغربية بالجيش الإسرائيلي العميد آفي بلوت للقادة العسكريين، من تفجر الأوضاع بالأراضي الفلسطينية مطلع شهر رمضان المقبل.

وقال بلوت إن "مواد الاشتعال موجودة بالفعل، ينقصها فقط عقود ثقاب لإشعال المنطقة برمتها".

وأضاف أن "الموعد النهائي بداية شهر رمضان، هذا هدف لقوات الجيش الإسرائيلي حيث من المفترض أن يكونوا جاهزين"، متوقعا أن يكون التصعيد المقبل مختلفا عن سابقيه.

وتابع أن "أيام رمضان المقترنة بالأعياد الإسرائيلية، كما ثبت سابقا، ستوفر عددا غير قليل من أعواد الثقاب من هذا النوع، وعلينا أن نكون مستعدين لهذا اليوم".

ويحل شهر رمضان مطلع شهر أبريل/نيسان المقبل، والذي يشهد أيضا عيد الفصح اليهودي (بين 15-22).

وختم بلوت رسالته بالقول "يعتبر كل يوم مهما وفرصة لتعزيز الجاهزية لأن الحرب غدا"، وفق قوله.

من جانبها، قالت قناة كان العبرية إن "عود الثقاب يمكن أن يكون أعمال شغب في الشيخ جرّاح أو في الحرم القدسي أو سقوط قتلى فلسطينيين في مواجهات مع قوات إسرائيلية أو نتيجة لعمليات اغتيال".

وتشهد الضفة الغربية المحتلة، توترا متزايدا بسبب ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين.

ومنذ الأحد، يشهد حي الشيخ جرّاح بالقدس الشرقية المحتلة، مواجهات بين الفلسطينيين من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى، بعد اقتحام النائب الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الحي وإقامة مكتب برلماني هناك رفقة عشرات المستوطنين.