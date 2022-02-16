مستوطنون يقتلعون 50 شجرة زيتون غرب سلفيت

سلفيت – الرأي:

أقدم مستوطنون على اقتلاع وتكسير 50 شجرة زيتون وتخريب غرفة زراعية، وتجريف وتدمير عبّارات تصريف المياه شمال بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت.

وتعود ملكية الأشجار المدمرة للأخوين كنعان وجهاد الديك، وتقع في منطقة "ظهر صبح" المستهدف من قبل المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين.

وذكر مالكوا الأرض أن مساحتها تقدر بـ 160 دونما معظمها مزروعة بأشجار الزيتون، ويتم استصلاحها وزراعتها باستمرار، وتم مؤخرا زراعة اشتال زيتون تقدر أعمارها ما بين 4-6 سنوات.

وفي نفس السياق قال رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي: "إن جرافات الاحتلال الاسرائيلي قامت بتدمير وتجريف عبارات تصريف المياه في منطقة أم حنون، ومنطقة سوسية شمال البلدة، وإغلاق الطريق المؤدية لأراضي المواطنين بالسواتر الترابية، وتدمير غرف للمزارعين.