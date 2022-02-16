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19 وفاة و2853 إصابة بـ"كورونا" بالضفة وغزة

16 شباط / فبراير 2022 12:48

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الأربعاء، تسجيل 19 وفاة، و2853 إصابة بفيروس "كورونا"، و5330 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت في التقرير الوبائي اليومي، إن حالات الوفاة سجلت على النحو التالي: قطاع غزة (7)، نابلس (5)، جنين (3)، الخليل (2)، القدس (1)، طولكرم (1).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 107، قلقيلية 39، بيت لحم 70، سلفيت 24، الخليل 119، ضواحي القدس 25، طوباس 21، رام الله والبيرة 172، جنين 88، نابلس 102، أريحا والأغوار 21، قطاع غزة 1260، مدينة القدس 805، بعد إجراء 9242 فحصا.

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 125، قلقيلية 97، بيت لحم 79، سلفيت 24، الخليل 201، ضواحي القدس 60، طوباس 8، رام الله والبيرة 296، جنين 171، نابلس 374، أريحا والأغوار 65، قطاع غزة 3000، مدينة القدس 830.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 133 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 267 مصابا، بينهم 42 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

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