الفصائل بغزة تنظم وقفة دعم وإسناد مع "الشيخ جراح"

غزة - الرأي

نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في غزة، اليوم الأربعاء، وقفة دعم وإسناد مع أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وقالت الفصائل خلال الوقفة: "إن الاحتلال سيدفع ثمن اعتداء المستوطنين على أهلنا بالشيخ جراح".

وأضافت أن "حكومة الاحتلال لم تأخذ الدرس والعبرة ممن سبقها ولم تدرك أن شعبنا أصبح لديه القدرة على فرض قواعد الاشتباك بما يحقق المصلحة الوطنية العليا".

وشددت الفصائل، على أن شعبنا لن يسمح باستمرار التهويد في القدس رغم إرهاب المستوطنين.

وذكرت أن "كرامة شعبنا مرتبطة بتمسكه وحفاظه على أرضه ومقدساته، ولن نترك أهالي القدس لوحدهم".

وأكدت الفصائل، أن وحدة شعبنا ستفشل كل مخططات الاحتلال، مطالبةً السلطة بوقف التنسيق الأمني وملاحقة المقاومين أو النشطاء في الضفة الغربية.