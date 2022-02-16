مؤسسات حقوقية تنتزع قراراً باستئناف زيارات أسرى غزة

فلسطين المحتلة - الرأي

انتزعت مؤسسات حقوقية، قراراً من الاحتلال الإسرائيلي يقضي باستئناف زيارات أهالي قطاع غزة لذويهم الأسرى بعد منع دام سنوات.

وأقرت النيابة العامة الإسرائيلية ذلك رداً على الالتماس الذي قدمه مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" ومركز الميزان لحقوق الإنسان للمطالبة بالسماح لأسرى غزة بتلقي الزيارات العائلية أو الاتصالات الهاتفية بصورة منتظمة.

يذكر أن الاحتلال يحظر على المعتقلين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة التواصل مع عائلاتهم، سواء بالزيارات العائلية أو الاتصال، وذلك منذ انتشار وباء كوفيد (19) في شهر آذار (مارس) 2020.

وسمح الاحتلال مرة واحدة فقط خلال الفترة المذكورة، بإجراء مكالمة هاتفية بمناسبة شهر رمضان في أعقاب الالتماس الذي قدمه مركز "هموكيد" ومركز الميزان ومؤسسات أخري.