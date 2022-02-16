وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تنهي جولاتها التفقدية لكافة النيابات في المحافظات وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية دير البلح يؤكد على أهمية العمل التكاملي لترسيخ العدالة وكالة الرأي الفلسطينية الأسيرات يتعرضن للتنكيل والاستهداف في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط 550 قطعة مفرقعات نارية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت "مسار" وكالة الرأي الفلسطينية "تشجيع الاستثمار" تقدّم قرضًا حسنًا لصاحب مشروع ريادي وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد نهاد البرغوثي في كفر عين وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" و"أمان فلسطين" توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع "الرغيف الخيري" وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تعزز تعاونها مع جمعية الثقافة والفكر الحر
أخبار » أخبار الأسرى

مؤسسات حقوقية تنتزع قراراً باستئناف زيارات أسرى غزة

16 شباط / فبراير 2022 03:31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

انتزعت مؤسسات حقوقية، قراراً من الاحتلال الإسرائيلي يقضي باستئناف زيارات أهالي قطاع غزة لذويهم الأسرى بعد منع دام سنوات.

وأقرت النيابة العامة الإسرائيلية ذلك رداً على الالتماس الذي قدمه مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" ومركز الميزان لحقوق الإنسان للمطالبة بالسماح لأسرى غزة بتلقي الزيارات العائلية أو الاتصالات الهاتفية بصورة منتظمة.

يذكر أن الاحتلال يحظر على المعتقلين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة التواصل مع عائلاتهم، سواء بالزيارات العائلية أو الاتصال، وذلك منذ انتشار وباء كوفيد (19) في شهر آذار (مارس) 2020.

وسمح الاحتلال مرة واحدة فقط خلال الفترة المذكورة، بإجراء مكالمة هاتفية بمناسبة شهر رمضان في أعقاب الالتماس الذي قدمه مركز "هموكيد" ومركز الميزان ومؤسسات أخري.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟