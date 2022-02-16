الاحتلال يسلم عائلة إخطاراً بهدم منزلها في جبل المكبر

فلسطين المحتلة - الرأي

سلمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، عائلة فلسطينية في جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، إخطاراً بهدم منزلها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال سلمت المقدسي إيهاب الحصيني أمراً بهدم منزله في بلدة جبل المكبر، وأمهلته 21 يوماً لتنفيذ عملية الهدم، أو أن تقوم آلياتها بهدمه، وتغرمه بتكاليف الهدم.

وبينت أن منزل عائلة "الحصيني" مقام منذ عام 2017، ومنذ ذلك الوقت وبلدية الاحتلال تلاحق العائلة، وخالفتها مرتين، في المرة الأولى بمبلغ 45 ألف شيقل، ومثلها في المرة الثانية، ودفعتها العائلة.